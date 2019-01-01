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Back to تحديد الميزانية والجدول الزمني في حملاتك الإعلانية على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for تحديد الميزانية والجدول الزمني في حملاتك الإعلانية على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة تحديد الميزانيّة ووضع الجدول الزمني للإعلانات على فيسبوك، ستتعرف على الفرق بين كافة أنواع الميزانيات وإنشاء الجدول الزمني. في نهاية هذه الدورة، سوف تصبح قادرًا على إنشاء حملة إعلانيّة تتضمن ميزانيّة صحيحة وعلى تحديد الجدول الزمني بحسب تفاعل المتابعين مع تحديد تاريخ البداية و تاريخ الإنتهاء....
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