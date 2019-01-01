Learner Reviews & Feedback for كيفية تحسين وتطوير الملف التجاري على انستغرام by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة تحسين الملف التجاري على انستغرام.
في نهاية الدورة التدريبيّة سوف تصبح قادرًا على تحويل حساب انستغرام الشخصي إلى حساب انستغرام للأعمال، وستتمكن من تطوير الملف الشخصي بما يضمن الإحترافيّة، ستتمكن من تطوير عدة خصائص مهمة من أجل التسويق الإلكتروني. و في النهاية ستتمكن من تصميم شعار باستخدام موقع كانفا للتصاميم....