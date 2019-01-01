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Back to كيفية تلبية الطلبات على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for كيفية تلبية الطلبات على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تلبية طلبات الزبائن على حسابك الخاص على فيسبوك، وكيف تستوفي طلبات الزبائن التجارية لشراء السلع على فيسبوك. في البداية سوف ننشىء صفحة تجارية خاصة بنا، كما وسوف نطبق أمثلة عن كيفية تحميل السلع والمنتجات من أجل عرضها للبيع على الصفحة التجارية، بالإضافة لى التعرف على كيفية تفعيل الصفحة التجارية على موقع فيسبوك، وسوف نتعلم كيفية التعامل مع العملاء و الزبائن من أجل الحصول على نتائج أفضل. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء حسابك الخاص على فيسبوك لتلبية طلبات الزبائن....
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