Learner Reviews & Feedback for كيفيّة إنشاء إعلانات فيسبوك وإنستغرام باستخدام منصة ميل شيمب by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إنشاء إعلانات على فيسبوك وانستغرام باستخدام ميل شيمب، تعتبر منصّة مايل شيمب مهمّة جدًا في التسويق الإلكتروني وهي تعمل على إعداد حملات البريد الإلكتروني التسويقيّة، في هذه المهمة ستتمكن من ربط حساب ميل شيمب مع حساب فايسبوك وذلك بعد ربط حساب فايسبوك مع حساب انستغرام.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء حملة إعلانيّة وتحديد جمهورها وضبط الميزانيّة والجدول الزمني، وأخيرًا تصميم وإنشاء المحتوى التسويقي الإحترافي....