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Back to كيفية إنشاء متجر إلكتروني على متجر فيسبوك باستخدام كانفا

Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء متجر إلكتروني على متجر فيسبوك باستخدام كانفا by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفيّة إنشاء متجر إلكتروني على فيسبوك شوب باستخدام كانفا، ستتمكن من خلال مهام هذه الدورة التدريبيّة من إنشاء متجر إلكتروني يساهم في تحقيق عملية البيع والشراء مع العملاء بطريقة احترافية، وستتمكن من إنشاء تشكيلة خاصة بالمنتجات والعناصر ومن استخدام كانفا لتنظيم المحتوى. في نهاية هذه الدورة سوف تصبح قادرًا على إنشاء صفحة للأعمال وإنشاء متجر إلكتروني وستتمكن من استخدام أداة كانفا لإنشاء كافة التصاميم....
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