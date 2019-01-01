Learner Reviews & Feedback for الخطوات الأولى في بيكس آرت by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، ستكون قد تعلمت كيفية استخدام بيكس آرت لإنشاء وتصميم مشاريع بسيطة باستخدام الإصدار المجاني.
بيكس آرت عبارة عن منصة تصميم رسومية على شبكة الإنترنت تساعدك على إنشاء محتوى مرئي عبر الإنترنت.
هذا المشروع هو مقدمة شاملة حول أهمية البرنامج بيكس آرت وكيفية استعماله، وهو موجه للمتعلمين الذين ليس لديهم أي خبرة في استخدام منصة بيكس آرت.
يمكن للمتعلمين بسهولة إنشاء وتنفيذ تعديلات إبداعية بمفردهم باستخدام أدوات التصميم عبر الإنترنت لاستخدامها عند تسويق أعمالهم.
يمكننا استخدام بيكس آرت لإكمال هذا المشروع لأنه يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء منتج منظم وجذاب بصريًا مع تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للمشاركة والتعاون...