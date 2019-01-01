Learner Reviews & Feedback for كيفيه انشاء API call باستخدام PHP and MYSQL by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية المشروع ده هتقدر تنشئ API Call باستخدام PHP and MYSQL . خلال المشروع هتقدر تبني Database و تعمل Tables جوا ال Database . وًهتقدر تنملي ال Database بالمعلومات باستخدام ال SQL Queries. ، وهتكون قادر ت connect بال Database باستخدام ال PHP.،.، وأخيرا ، هتقدر نعمل API call باستخدام ال query params وهتكون قادر نعمل API call باستخدام الparameters في ال body .
وهذا المشروع موجه للأشخاص المبتدئين في مجال ال Backend Development وسيعزز هذا المشروع الموجه مهاراتكم في Database Design و كتابة ال Sql commands وعمل API calls بالتالي سيضعكم علي اول الطريق في مجال ال backend development و هو من اهم المجالات في ال Software Engineering . يعتبر ال php من اهم ال coding languages في مجال ال backend development و ال MYSQL مهم جدا لاستخدامه في ال databases اللي بيكون ال data بتاعتها مرتبة و دقيقة....