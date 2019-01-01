Chevron Left
Back to كتابة موجز إبداعي لتحديد المشاريع الإبداعية على مايل شيمب

Learner Reviews & Feedback for كتابة موجز إبداعي لتحديد المشاريع الإبداعية على مايل شيمب by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية انجاز موجز إبداعي من أجل لفت نظر العملاء.، بالإضافة إلى تطبيق أمثلة لإعلانات وكتابة الموجز لكل إعلان على موقع مايل شيمب، كما وستتعرف على أهمية استخدام العبارات المناسبة من أجل لفت نظر العملاء لشراء السلع والمنتجات. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على كتابة موجز إبداعي لتحديد المشاريع الإبداعية على مايل شيمب....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder