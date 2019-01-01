Learner Reviews & Feedback for كتابة موجز إبداعي لتحديد المشاريع الإبداعية على مايل شيمب by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية انجاز موجز إبداعي من أجل لفت نظر العملاء.، بالإضافة إلى تطبيق أمثلة لإعلانات وكتابة الموجز لكل إعلان على موقع مايل شيمب، كما وستتعرف على أهمية استخدام العبارات المناسبة من أجل لفت نظر العملاء لشراء السلع والمنتجات.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على كتابة موجز إبداعي لتحديد المشاريع الإبداعية على مايل شيمب....