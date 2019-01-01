Learner Reviews & Feedback for كيفية استهداف خصائص ديموغرافية محددة للمستخدم في حملة المتابعين الخاصة بك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية إنشاء حملة متابعين على موقع تويتر، وستتعرف على التركيبة السكانية التي تنقسم إلى أربعة أقسام وهي الجنس، العمر، الموقع الجغرافي، واللغة، كما وسنقوم بتطبيق عدة أمثلة من أجل توضيح هذه العملية، إضافة إلى التعرف على أهمية الجمهور في الحملة الخاصة بك.
في نهاية هذه الدورة، ستكون قادراً على إنشاء حملة المتابعين الخاصة بك باستخدام خصائص ديموغرافية محددة للمستخدم....