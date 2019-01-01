Learner Reviews & Feedback for معرفة أنواع الإعلانات على فايسبوك واختيار الأفضل لك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أنواع الإعلانات على فيسبوك، أهميتها وطريقة تحديد أيّها هو الأفضل لك ولعملك التسويقي. تتضمن الدورة اكتشاف الأنواع المرتبطة بالوعي والإهتمام والتحويل.
عند نهاية الدورة التدريبيّة ستتمكن من وضع هدفك التسويقي واختيار نوع الإعلان المناسب لتحقيق هدفك ولضمان نجاح أفضل حملة إعلانية ومتابعة نتائجها....