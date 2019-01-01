Chevron Left
Back to معرفة أنواع الإعلانات على فايسبوك واختيار الأفضل لك

Learner Reviews & Feedback for معرفة أنواع الإعلانات على فايسبوك واختيار الأفضل لك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أنواع الإعلانات على فيسبوك، أهميتها وطريقة تحديد أيّها هو الأفضل لك ولعملك التسويقي. تتضمن الدورة اكتشاف الأنواع المرتبطة بالوعي والإهتمام والتحويل. عند نهاية الدورة التدريبيّة ستتمكن من وضع هدفك التسويقي واختيار نوع الإعلان المناسب لتحقيق هدفك ولضمان نجاح أفضل حملة إعلانية ومتابعة نتائجها....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder