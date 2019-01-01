Learner Reviews & Feedback for ANGULAR تأسيس موقع لسيرتي الذاتية ب by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية هذا المشروع ، ستقوم بإنشاء موقع Web من صفحة واحدة لسيرة الذاتية باستخدام HTML و CSS و ANGULAR. هما الأساس لبناء أي موقع Web أو تطبيق Web وهما معرفة لا غنى عنها لأي مطور Web . يتيح HTML إنشاء تخطيطات صفحات الWeb وهياكلها بينما تعمل CSS على إثراء صفحات HTML عن طريق إضافة النمط والشعور إليها. أما ANGULAR فيتيح لك عمل موقع صفحة واحدة. في النهاية ، ستتمكن من استخدام المعرفة المكتسبة في مشاريع معقدة للغاية تستخدم هذه التقنيات بطريقة أو بأخرى.
هذا المشروع للمبتدئين في مجال البرمجة وتطوير الWeb . يوفر لك الخطوات الأولى لتكون مطورًا أول Web . علاوة على ذلك ، يزودك بالأدوات اللازمة لفهم مفاهيم تصميم الـ Web بشكل عام. إنه بمثابة نقطة انطلاق للعديد من المسارات الوظيفية مثل مصمم الـ Web ....