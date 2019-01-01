Learner Reviews & Feedback for إداره مستخدمي Linux وصلاحيات الملف (Access Control List (ACL by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع ، يتكون قادر على تحديد و ادارة صلاحيات الملفات الخاصة بك باستخدام نظام Linux. خلال المشروع ستكون قادرًا علي الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستخدم وتحديد المجموعة الخاص به في نظام Linux الخاص بك باستخدام الأمر “id” عن طريق ال terminal، وستكون قادر على تبديله إلى المستخدم المتميز root واستخدامه لتشغيل الأوامر التي تحتاج إلى الامتيازات الكامله.ستتمكن ايضا من إنشاء وتعديل وحذف المستخدمين والمجموعات وإدارة كلمات المرور الخاصة بهم عبر نظام Linux الخاص بك. و ستكون قادر على تحديد قوائم التحكم(ACL) Access Control List واستخدام الأمرين "setfacl" و "getfacl" لإعداد وإظهار ACL على التوالي. وأخيرًا ستكون قادر على تعيين قوائم ACL الافتراضية على ال folders ، وتعيين صلاحيات ACL الافتراضية تلقائيًا لأي ملفات تم إنشاؤها داخل هذه ال folders وأيضًا إزالة جميع صلاحيات ACL المحددة أو إزالة صلاحيات ACL لمستخدم معين في ملف معين. هذا المشروع الإرشادي مخصص للأشخاص المبتدئين المهتمين بتعلم Linux ,و المبتدئين الذين يرغبون في استخدام Linux للمهام الأساسية ولكن لا يعرفون من أين يبدأون. و المبتدئين المهتمين بمعرفة كيفية إدارة المستخدمين والمجموعات.و الأشخاص الذين لا يعرفون ما هي قوائم التحكم (ACL) Access Control List.
و الأشخاص الذين يفكرون في مهنة كمسؤول أو مهندس لنظام Linux ، لكنهم بحاجة إلى الأساسيات أولاً....