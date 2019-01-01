Learner Reviews & Feedback for معالجة الملفات والمجلدات بإستخدام Linux لمهندسي الكمبيوتر by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على التفاعل مع أوامر Linux ، ومعرفة المسار الذي تعمل فيه وتغييره إلى أي مسار آخر عن طريق تطبيق بعض الأوامر الأساسية مثل cd و pwd. ايضا ، ستتمكن من اظهار الfolders والfiles وإنشاؤها وحذفها عبر نظام Linux الخاص بك. أخيرًا ، ستتمكن من تطبيق تقنيات مختلفة لمعالجة الملفات والمجلدات من خلال إنشائها وقراءتها ونقلها باستخدام أوامر touch وcp و mkdir و rm وأخيراً ستكون قادرًا على استخدام أوامر SED و AWK. يعتبر الterminal أكثر قوة ومرونة ومفيدًا في إنشاء عمليات قابلة للتكرار. كما أنه أقل استهلاكًا للموارد لأنه عندما تعمل مع موارد محدودة أو ترغب ببساطة في زيادة سرعتك ، فإن استخدام ال terminal سيكون دائمًا أفضل من استخدام ال graphical user interface لأن استخدام ال graphical user interface يعني أنه يجب تخصيص الموارد اكبر لـ تقديم ال graphical input .
-هذا المشروع الإرشادي مخصص للأشخاص المهتمين بتعلم Linux من البداية.
-المبتدئين الذين يرغبون في استخدام أوامر Linux للمهام الأساسية ولكن لا يعرفون من أين يبدأون.
-المبتدئين الذين لا يعرفون كيفية استخدام الterminal.
-الأشخاص الذين يفكرون في مهنة كمسؤول أو مهندس لنظام Linux ، لكنهم بحاجة إلى الأساسيات أولاً.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....