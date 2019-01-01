Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel مقدمة إلى تحليل البيانات باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده , هتقدر تحدد و تستخدم أساسيات تحليل البيانات باستخدام Microsoft excel. Microsoft excel ينتشر على نطاق واسع جدا فى الصناعة و تحليل البيانات. تقريبا كل الشركات الكبيرة و الصغيرة بتستعمل excel فى شغلها اليومى. هتقدر تحمل الملف على Microsoft excel النسخة المجانية عبر الانترنت. و هتقدر تعمل العمليات الحسابية على البيانات اللى عندك. و هتقدر تحليل البيانات باستخدام أدوات الترتيب و التصفية للارقام و الحروف. و هتقدر تحلل البيانات بطرق تانية مختلفة زى معادلات if وتستخدم وظيفة ال VLOOKUP و اخيرا تستخدم ال pivot table. كل المهارات دى هتساعدك على عمل تحليل البيانات بكفاءة على أنواع بيانات مختلفة و هتساعدك على اكتشاف استراتيجيات مختلفة لتحليل البيانات.
المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين اللى عندهم خبرة بسيطة في Microsoft excel. و اللى مهتمين بالخطوات الرئيسية لمعرفة أساسيات و بدائيات تحليل البيانات بطرق مختلفة. هناك أسباب كثيرة بتخلى استخدام جداول البيانات في مؤسسات الأعمال أمر مهم. جداول البيانات زى ال Microsoft excel لا تقدر بثمن لحساب...