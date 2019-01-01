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Back to Microsoft Powerpoint انشاء خطة عمل ب

Learner Reviews & Feedback for Microsoft Powerpoint انشاء خطة عمل ب by Coursera Project Network

About the Course

.بشكل مبدع وملفت للانتباه Powerpointبنهاية هذا المشروع،هتكون خبير بكيفية تقديم خطة العمل ب بشكل مبدع Powerpointخلال المشروع هنقدر نصمم مع بعض عرض مميز و نتعلم ازاى نكتب عال و عمل تصميم للعرض و شرح كل محتويات خطة العمل بالتفاصيل و بصورة مش مملة للعرض و تتحكم في شكل و حجم و لون الكلمات و تحط فيه صور و جداول. و وضع الكلام في نقاط او ترقيمهم. في اللازمة لتقديم عرضك الخاص مع Powerpointهذا المشروع هتكتسب المهارات الأساسية عن ال .تصميمك الفريد Powerpoint هو أحد برامج شركة مايكروسوفت. ويتميز برنامج ال Microsoft Powerpoint بأنك تقدر تغير التنسيق، وتغير التصميم و الشكل، وإدراج الصور و الفيديوهات وبيساعد علي إنشاء .العروض التقديمية، وتعديلها بسهولة المشروع دة مخصص للمبتدئين في كل المجالات و اللي بيعرضوا مشاريعهم و شغلهم قدام حد. و اما نخلص المشروع هتكون عارف ازاى تعرض خطة عملك بطريقة مميزة و مبدعة عن طريق .لعرض خطة عملك قدام رئيسك او مستثمر لمشروعك Slides وإنشاء .Microsoft Powerpoint سواء انت في الدراسة او فالشغل و عايز تصمم عرض تقدمه Microsoft Powerpoint هتحتاج .عشان تخطط لعمل جديد يبقى المشروع دة مثالي لك...
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