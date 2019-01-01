Learner Reviews & Feedback for مقدمة لفيزياء ألعاب الفيديو باستخدام محرك ألعاب Unity by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع هتكون قادر على التعامل مع Physics بداخل Unity Game Engine باستعمال لغة #C للبرمجة، وهتقدر تتعامل مع 3 أنواع من الـForces بداخل Unity، منهم regular force، explosive force، و torque.
المشروع دا لا غنى عنه لأى حد بيتعلم Game Development وحابب يتعرف أكتر عن برمجة الـGame Physics، والمشروع للمبتدئين لأننا هنتعامل مع أول حاجات المفروض نعرفها خالص عن Game Physics. دى من أهم المهارات المطلوبة فى مجال Game Development، والخبرة فيها لا غنى عنها لأى حد بيحاول يدخل المجال.
Unity من أكتر الـGame Engines استعمالاً فى السوق، وعليه طلب عالى جداً سواء فى شركات أو كعمل مستقل (Indie Development)....