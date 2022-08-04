Learner Reviews & Feedback for تحليل البيانات في سْكِيل: عالج و حلّل البيانات by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع، ستتعرف إجمالا على برنامج سْكِيل المتخصص في البرمجة ومميزاته، وستتعلم كيف يمكننك تثبيته على جهاز الكومبيوتر واتصاله بالخادم.
سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على التعرف على بعض الممارسات الأساسية والمباشرة التي ستمكنك من تنفيذ مهام مثل تحديث البيانات على قاعدة بيانات أو استرداد البيانات من قاعدة بيانات. حيث سترى في المهمتين الأخيرتين كيفية معالجة وتنسيق البيانات لتحليلها.
وأيضا ستتمرن على ما تعلمته في هذه الدورة بإنجاز مهمتين عمليتين وذك لتطوير مكتسباتك ومهاراتك....