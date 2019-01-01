Learner Reviews & Feedback for مقدمة الى بوربوينت اونلاين (PowerPoint Online) by Coursera Project Network
About the Course
هذا المشروع الموجه حول البدء باستخدام برنامج بوربوينت اونلاين مخصص للباحثين والطلبة ورواد الأعمال وجميع الأفراد الراغبين في تعلم برنامج البوربوينت أونلاين لإنشاء عروض تقديمية جذابة لعرض افكارهم واعمالهم ومنتجاتهم بطريقة تفاعلية.
في هذا المشروع الموجه الذي يستغرق ساعتين ستتعرف على مهام واجهات وبوابات باوربوينت و تقوم بتحرير قوالب العروض التقديمية بإضافة النصوص وتنسيقها واستخدام الأشكال والصور و اعادة تحجيمها وتخصيص مظهرها، و إدراج الجداول والأشكال الهندسي وعناصر اخرى.
يمكنك هذا المشروع الإرشادي من تصميم العروض التقديمية الخاصة بك باستخدام برنامج بوربوينت اونلاين دون الحاجة إلى مهارات في تصميم الفيديو، كما يتيح لك هذا المشروع تعلم برنامج وورد أونلاين، الذي يمكن أن يكون أداة قيمة في حياتك الشخصية والعملية....