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Back to مقدمة إلى مدير الإعلانات على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى مدير الإعلانات على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة،سوف نُعرف معنى مدير إعلانات و ننتقل الى الصفحة الرئيسية مدير إعلانات الفايسبوك و نتعرف على الحملة الإعلانية،المجموعة الإعلانية،و الإعلانات و من ثم سوف ننشىأ حملة إعلانية و نتعرف على الأهداف الثلاثة لإنشاء حملات إعلانية. كما و سوف نطبق أمثلة على هذه الأهداف خطوة بخطوة و نقوم بإنشاء حملة جديدة و نختار هدف التفاعل و نوضح الأفكار بشكل مفصل وواضح. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام منصة مدير الإعلانات على فيسبوك بشكل فعّال....
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