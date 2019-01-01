Learner Reviews & Feedback for مقدمة إلى مدير الإعلانات على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة،سوف نُعرف معنى مدير إعلانات و ننتقل الى الصفحة الرئيسية مدير إعلانات الفايسبوك و نتعرف على الحملة الإعلانية،المجموعة الإعلانية،و الإعلانات و من ثم سوف ننشىأ حملة إعلانية و نتعرف على الأهداف الثلاثة لإنشاء حملات إعلانية. كما و سوف نطبق أمثلة على هذه الأهداف خطوة بخطوة و نقوم بإنشاء حملة جديدة و نختار هدف التفاعل و نوضح الأفكار بشكل مفصل وواضح.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على استخدام منصة مدير الإعلانات على فيسبوك بشكل فعّال....