Learner Reviews & Feedback for بناء لعبة pong باستخدام لغة C++ by Coursera Project Network
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فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا علي بناء pong game باستخدام لغة ال C++ . في هذا المشروع ستقوم بكتابة class ball و class paddle و ستقوم ايضا برسم خريطة اللعبة بالاضافة الي كتابة ال game manager class و الذي سوف يساعدنا في تحريك ال paddle و تحريك الكرة حين تصطدم بالحائط أو حين تصطدم بال paddle
في هذا المشروع سنستخدم code blocks idle لكتابة ال code و كتابة ال functions و ال classes المهمة و code blocks بسيط جدا وسهل لكتابة أي code و متاح لأي شخص...