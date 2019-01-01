Learner Reviews & Feedback for ربط وحفظ المعلومات في تطبيق أندرويد باستخدام جافا وسيكويل by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية ربط تطبيق أندرويد في برنامج أندرويد استديو بقاعدة البيانات باستخدام لغتي البرمجة جافا وسيكويل.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادرًا على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بك، بالإضافة إلى إنشاء تطبيق على برنامج أندرويد استديو وكتابة كود تقني تربط من خلاله التطبيق بقاعدة البيانات التي يمكنها حفظ واستيراد المعلومات من وإلى التطبيق....