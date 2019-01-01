Learner Reviews & Feedback for كتابة وقراءة البيانات الملتقطة في الشبكة باستخدام tcpdump by Coursera Project Network
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بنهاية المشروع ده، حتكون قادر علي انك تعمل التقاط للبيانات اللي بتمر عبر الشبكة باستخدام أداة tcpdump وحفظها في ملف خارجي, والتحكم في حجم الملف ده عشان يناسب متطلباتك وكتير من التطبيقات المفيدة اللي حتنمي معرفتك بأستخدام الأداة المهمة دي.
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tcpdump أداة مفتوحة المصدر, موجودة بشكل افتراضي علي أنظمة Linux, ومستخدمة بشكل كبير جداً لعمل capture لل packets اللي بتدخل او تخرج من ال network card عشان يتم تحليلها لأستكشاف الأخطاء الموجودة في الشبكة, او لكشف المشاكل الأمنية المحتملة.
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المشروع ده يصنف انه مستوي متوسط (Intermediate), لأنه بيحتاج معرفة بأساسيات الشبكات زي (TCP/IP, OSI, IPv4, Frame) وهو موجه للمهتمين بمجال الشبكات سواء بيعملوا فعلاً او مازالو في مرحلة التعلم و حابين انهم يطوروا مهاراتهم عن طريق تعلم الأداة دي، كمان موجه للمهتمين بمجال الأمن السيبراني نظراً لأهمية الأداة دي في المجال ده كمان....