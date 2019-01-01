Learner Reviews & Feedback for رسم الإطار السلكي في منصة موك بلاس by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية رسم إطار سلكي بإستخدام موك بلاس، وستكتسب خبرة عملية في تطبيق التفكير التصميمي ومعرفة واجهة المستخدم والسياق من كل خطوة من خطوات رحلة العميل أو المستخدم في منصة موك بلاس.
في نهاية هذا الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على تطبيق رسم إطار سلكي من خلال تطبيق مبادئ التصميم والتفكير الذي يركز على العميل أو المستخدم....