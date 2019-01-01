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Back to رسم الإطار السلكي في تطبيق ميرو

Learner Reviews & Feedback for رسم الإطار السلكي في تطبيق ميرو by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية رسم إطار سلكي بإستخدام ميرو، وستكتسب خبرة عملية في تطبيق التفكير التصميمي ومعرفة واجهة المستخدم والسياق من كل خطوة من خطوات رحلة العميل أو المستخدم في منصة التعاون المرئي عبر الإنترنت من ميرو للعمل الجماعي. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على تطبيق رسم إطار سلكي من خلال تطبيق مبادئ التصميم والتفكير الذي يركز على العميل أو المستخدم....
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