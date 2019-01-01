Learner Reviews & Feedback for لعبة الثعبان عن طريق python:استخدم pygame لتصنع لعبتك الخاصة by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية عمل لعبة الثعبان المشهورة عن طريق python و pygame.هتتعلم و تطبق معظم العناصر و الfunctions الموجودة جوة pygame library. و دا يشمل تطبيق modules زي ال draw و time و display. كمان هنتعلم ازاي نتعامل مع الأحداث المختلفة (events) و ازاي نعمل بنفسنا functions تساعدنا في استكمال خطوات اللعبة. دا هيساعدك بعد كدا في برمجة الألعاب اللي انت عايزها بنفسك و كتابة كود لبرامج مختلفة باستخدام python.
لغة python هي واحدة من أهم و أكثر لغات البرمجة استخداما و دا يرجع لسهولة ال syntax او الكلمات المستخدمة فيها اللي قريبة جدا من لغتنا العادية. حاليا python و pygame هما لغة و اطار عمل (framework) كويسين جدا للتطوير السريع و عمل محاكاة و نماذج للألعاب و يتم استخدامهم من قبل المبرمجين المبتدئين في مجال تطوير الألعاب.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....