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Back to Как создать панель маркетинговых отчетов в Hubspot

Learner Reviews & Feedback for Как создать панель маркетинговых отчетов в Hubspot by Coursera Project Network

About the Course

По окончании данного проекта вы научитесь создавать индивидуальную панель отчетов в Hubspot, узнаете как добавлять индивидуализированные маркетинговые отчеты, настроить отображение маркетинговых отчетов на панели. Ваши новые знания помогут вам эффективно управлять маркетингом на вашем предприятии и иметь доступ к самой актуальной информации в ваших маркетинговых отчетах в Hubspot....
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