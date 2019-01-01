Learner Reviews & Feedback for Как создать панель маркетинговых отчетов в Hubspot by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы научитесь создавать индивидуальную панель отчетов в Hubspot, узнаете как добавлять индивидуализированные маркетинговые отчеты, настроить отображение маркетинговых отчетов на панели. Ваши новые знания помогут вам эффективно управлять маркетингом на вашем предприятии и иметь доступ к самой актуальной информации в ваших маркетинговых отчетах в Hubspot....