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Back to Создаем бизнес-аккаунт в Instagram

Learner Reviews & Feedback for Создаем бизнес-аккаунт в Instagram by Coursera Project Network

About the Course

К концу этого проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Instagram, настроите бизнес-аккаунт, разработаете контент-стратегию и добавите контент. Бизнес-аккаунты в Instagram могут повысить узнаваемость бренда и охваты среди целевой аудитории, сохраняя активное присутствие вашей компании с социальной сети. Ваши новые навыки помогут вам эффективно управлять своим бизнес-аккаунтом в Instagram....
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