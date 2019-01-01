Learner Reviews & Feedback for Создаем бизнес-аккаунт в Instagram by Coursera Project Network
About the Course
К концу этого проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Instagram, настроите бизнес-аккаунт, разработаете контент-стратегию и добавите контент. Бизнес-аккаунты в Instagram могут повысить узнаваемость бренда и охваты среди целевой аудитории, сохраняя активное присутствие вашей компании с социальной сети. Ваши новые навыки помогут вам эффективно управлять своим бизнес-аккаунтом в Instagram....