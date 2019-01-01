Learner Reviews & Feedback for حماية قاعدة البيانات من هجمات ال Injections باستخدام Java by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع هتقدر تعمل PostgreSQL Database مبسطة باستخدام Java., خلال المشروع ، هنتعامل مع ال Database عن طريق Java Application و هتستخدم parameterized queries لأجل حماية ال Database من هجمات الSQL Injections . و اخيرا هنحمي الDatabase بطرق متعددة ومعروفة في عالم الSoftware Development . المشروع مستواه متوسط لالDevelopers و الSoftware Engineers اللي شغالين في مجال الtech ومهتمين بتحسين مهاراتهم في Java في مجال ال Software Development و مهتمين بال Backend Systems اللي Secure و محصنة ضد الهجمات
هنستخدم Java لامكانيات والطرق المتعددة لحماية ال Queries من ال Injection Attacks
من خلال المشروع هتوسع مفهومك عن Query Security و Database Security عامة...