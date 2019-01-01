Learner Reviews & Feedback for SQL تأكيد صحة البيانات فى by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع، تقدر تتأكد من صحة بياناتك بطريقة سهلة و فعالة باستخدام جمل SQL . . ده هو من اهم الاجزاء فى مهمة معالجة البيانات سواء كان فى مجال جمع البيانات او عرضها وتحليلها. فإننا نتأكد من صحة البيانات , هيدينا الدقة و التفاصيل و الوضوح . و ده هيخلينا نتجنب المشاكل او المخاطر فى اى مشروع.
خلال المشروع،تقدر تتأكد من صحة البيانات من خلال 13 query و باستخدام أوامر مختلفة . هتقدر تحدد تفاصيل الجدول والبيانات. تقدر تربط بين جدولين او أكثر و تحسب عدد الصفوف الناتجة من اى query. هتقدر ترتب البيانات و تحط جمل شرطية فى ال query .ونتجنب الـ case sensitive بتاعة الحروف. و هتقدر تجيب البيانات المنفردة من غير اى تكرار وتستبعد بيانات من الناتج. تقدر تخرج الصفوف من خلال جزء من جملة أو كلمة و تخرج الناتج لكل مجموعة و تحدد الصفوف المكررة. و اخيرا هتقدر تجيب طول البيانات باستخدام LENGTH. المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين فى مجال نمذجة البيانات او ال data modelling و التأكد من صحة البيانات. المشروع ده هيساعدك تبدأ اول خطواتك كمحلل بيانات او مهندس بيانات لانه من المهام الأساسية لنمذجة البيانات او ال data modelling....