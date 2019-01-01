Learner Reviews & Feedback for تصفية و ترتيب المعلومات باستخدام SQL by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع هتكون قادر تنشئ قاعدة بيانات وتحط جواه جداول وتدخل فيه بيانات و كمان هتكون قادرتستخدم الـ السي كيو ال في تصفية ال البيانات العندك و كمان هتقدر تعرض ال البيانات بتاعتك بترتيب معين و بالشكل الي انت محتاجه بسهولة و هنغطي معظم ال اوامر السي كيو ال الي انت ممكن تحتاجها في التعامل مع ال البيانات بتاعتك و تتأكد ان مفيش أي اخطاء في الكتابة.
هذا المشروع للمهتمين بمجال تحليل البيانات باستخدام لغة ال سي كيو ال ، و هذا المشروع للمبتدئين لأننا هنبدأ نتعلم لغة الـ سي كيو ال و نفهم طريقة الكتابة بتاعتها. بعد المشروع هتقدر انك تتعامل مع أي dataset هتقابلك و هتقدر انك تقراء و تكتب لغة الـ سي كيو ال و تنشئ قاعدة البيانات الخاصة بك و ده هيساعدك لو اشتغلت ك محلل للبيانات انك تبقي عارف ازاى تتعامل مع ال قاعدة البيانات الفي الشركة بتاعتك.
في هذا المشروع ، سنستخدم Microsoft SQL server و هنستخدم لغة الـ SQL علشان لغة الاستعلامات البنائية هي لغة للتعامل والتحكم مع قواعد البيانات المترابطة من خلال التعامل مع تراكيب البيانات وإجراء عمليات إدخال البيانات والحذف والفرز والبحث والتصفية والتعديل وخلافه...