Learner Reviews & Feedback for تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على فيسبوك باستخدام جافا وأندرويد by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تسجيل الدخول على الفيسبوك من خلال تطبيق أندرويد باستخدام لغة البرمجة جافا.
في نهاية الدورة، ستصبح قادرًا على إنشاء حساب خاص بالتطبيق على موقع فيسبوك للمطورين، بالإضافة إلى انشاء تطبيق على برنامج أندرويد ستوديو وربطهم ببعضهم، بحيث تصبح قادراً على تسجيل الدخول الى الفيسبوك من خلال التطبيق....