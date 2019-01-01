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Back to تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على فيسبوك باستخدام جافا وأندرويد

Learner Reviews & Feedback for تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على فيسبوك باستخدام جافا وأندرويد by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تسجيل الدخول على الفيسبوك من خلال تطبيق أندرويد باستخدام لغة البرمجة جافا. في نهاية الدورة، ستصبح قادرًا على إنشاء حساب خاص بالتطبيق على موقع فيسبوك للمطورين، بالإضافة إلى انشاء تطبيق على برنامج أندرويد ستوديو وربطهم ببعضهم، بحيث تصبح قادراً على تسجيل الدخول الى الفيسبوك من خلال التطبيق....
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