Learner Reviews & Feedback for التصميم والتنسيق والعرض ب Microsoft PowerPoint by Coursera Project Network
About the Course
Powerpoint بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية تقديم عرضك الخاص ب
بشكل مبدع و ملفت للانتباه. خلال المشروع هنقدر نصمم مع بعض عرض مميز و نتعلم ازاى نكتب عال
slides بشكل مبدع و عمل تصميم للعرض مع ترقيم ال powerpoint
powerpoint و تحديد شكلها. في هذا المشروع هتكتسب المهارات الأساسية عن ال
اللازمة لتقديم عرضك الخاص مع تصميمك الفريد.
. هو أحد برامج شركة مايكروسوفت Powerpoint
ويتميز البرنامج بأنك تقدر تغير التنسيق، وتغير التصميم و الشكل، وإدراج الصور و الفيديوهات والرسومات، وإنشاء الجداول والأنماط اللى بتناسب عرضك
المشروع دة مخصص للمبتدئين في كل المجالات و اللي بيعرضوا مشاريعهم و شغلهم قدام حد. و اما
powerpoint نخلص المشروع هتكون عارف ازاى تعرض شغلك بطريقة مميزة و مبدعة عن طريق
slides وإنشاء
لعرض مشروعك قدام مديرك او اي حد بتعرضله فكرة او شغل او موضوع معين. و دة بيخليك محتفظ لكل تفاصيل و معلوماتك الخاصة اللى ممكن تعرضها قدام اكتر من جهه. هتحتاجه سواء انت في الدراسة او فالشغل و عايز تصمم عرض لشغلك و تقديمه يبقى المشروع دة مثالي لك....