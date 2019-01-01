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Back to التصميم والتنسيق والعرض ب Microsoft PowerPoint

Learner Reviews & Feedback for التصميم والتنسيق والعرض ب Microsoft PowerPoint by Coursera Project Network

About the Course

Powerpoint بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية تقديم عرضك الخاص ب بشكل مبدع و ملفت للانتباه. خلال المشروع هنقدر نصمم مع بعض عرض مميز و نتعلم ازاى نكتب عال slides بشكل مبدع و عمل تصميم للعرض مع ترقيم ال powerpoint powerpoint و تحديد شكلها. في هذا المشروع هتكتسب المهارات الأساسية عن ال اللازمة لتقديم عرضك الخاص مع تصميمك الفريد. . هو أحد برامج شركة مايكروسوفت Powerpoint ويتميز البرنامج بأنك تقدر تغير التنسيق، وتغير التصميم و الشكل، وإدراج الصور و الفيديوهات والرسومات، وإنشاء الجداول والأنماط اللى بتناسب عرضك المشروع دة مخصص للمبتدئين في كل المجالات و اللي بيعرضوا مشاريعهم و شغلهم قدام حد. و اما powerpoint نخلص المشروع هتكون عارف ازاى تعرض شغلك بطريقة مميزة و مبدعة عن طريق slides وإنشاء لعرض مشروعك قدام مديرك او اي حد بتعرضله فكرة او شغل او موضوع معين. و دة بيخليك محتفظ لكل تفاصيل و معلوماتك الخاصة اللى ممكن تعرضها قدام اكتر من جهه. هتحتاجه سواء انت في الدراسة او فالشغل و عايز تصمم عرض لشغلك و تقديمه يبقى المشروع دة مثالي لك....
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