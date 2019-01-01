Learner Reviews & Feedback for تصميم نشرة تعليمية باستخدام وورد اونلاين (word online) by Coursera Project Network
About the Course
هذا المشروع الموجه حول تصميم نشرة تعليمية باستخدام وورد اونلاين مخصص للمعلمين والطلبة الراغبين في تعلم برنامج وورد اونلاين لتصميم نشرات تعليمية دون الحاجة إلى مهارات عالية في التصميم الجرافيكي.
في هذا المشروع الموجه الذي يستغرق ساعتين ستتعرف على مهام واجهات وبوابات ورد وتستخدم الجداول من بوابات وورد في بناء هيكل النشرة التعليمية كما ستقوم باستخدام الأشكال والصور واعادة تحجيمها لتصميم النشرة التعليمية، وستتعلم ايضاً كيفية اضافة النصوص وتنسيقها لتناسب الأماكن المخصصة لها.
يعد هذا المشروع فريدا من نوعه لأنه يمكنك من تصميم نشرتك التعليمية الخاصة بك دون الحاجة الى مهارات تصميم جرافيكي، كما سيعلمك المشروع ايضاً كيفية استخدام برنامج وورد اونلاين، والذي يمكن أن يكون أداة قيمة في حياتك الشخصية والعملية.
للنجاح في هذا المشروع ، ستحتاج إلى حساب مايكروسوفت وان تكون ملماً باستخدام الكمبيوتر والإنترنت....