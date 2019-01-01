Learner Reviews & Feedback for Responsive Web Design - التصميم المتجاوب لمواقع الويب by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تصميم موقع ويب متجاوب. التصميم المتجاوب هو التصميم الذي يتناسب ويتناسق مع كل أحجام الشاشات، فقد تتغير طريقة عرض بعض العناصر أو ألوانها أو كيفية استجابتها عند تغيير حجم الشاشة.
يحتاج المصممون والمطورون اليوم لمعرفة كيفية تصميم موقع ويب متجاوب لأن الموقع قد يتم عرضه على شاشة حاسوب أو جهاز تابلت أو على شاشة الموبايل وعدم تهيئة الموقع لمختلف أحجام الشاشات قد يعرض التصميم للفشل وقد يؤدي إلى تجربة مستخدم سيئة.
ستتعلم خلال المشروع كيفية تصميم شريط التنقل، كيفية إضافة أقسام للموقع، وكيفية تصميم نموذج \استمارة - form ، كيفية تصميم ترويسة وتذييل للموقع، كيفية إضافة أيقونات من أيقونات جوجل ، بالإضافة إلى تنسيق جميع ما ذكر وإضافة بعض التنسيقات لجعل التصميم يتجاوب مع اختلاف حجم الشاشة....