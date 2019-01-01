Learner Reviews & Feedback for تثبيت وتهيئة المكونات الإضافية سبوتباغز، سونارلنت، وتست أنجي في إيكليبس للمبتدئين by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تثبيت وتهيئة المكونات الاضافية التالية: سبوتباغز (SpotBugs) وسونارلنت (SonarLint) وتست أنجي (TestNG) باستخدام بيئة التطوير المتكاملة إيكلبس (Eclipse IDE).
في نهاية هذه الدورة سوف تكون قادرًا على استخدام متجر إيكلبس لتثبيت المكونات الإضافية، كما وستتعرف على بعض استخدامات المكونات الإضافية الثلاثة Spot Bugs و Sonar Lint و TestNG وأهميتها في تحسين كيفية العمل في برامج جافا....