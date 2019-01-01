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Learner Reviews & Feedback for MySQL تكنولوجيا المعلومات مع by Coursera Project Network

About the Course

فى نهاية هذا المشروع ، سوف تكون قادرًا على تحديد وفهم أساسيات workbench MYSQL وإنشاء اتصال بالserver المحلي. خلال المشروع هتقدر تنشئ قاعدة بيانات جديدة ومسحها وتضيف جداول جديدة وحذفها. علاوة على ذلك ، ستتمكن من تسمية أعمدة الجدول فى الناتج. وأخيرًا هتقدر أعمدة وتطبيق بعض الميزات على الأعمدة باستخدام بعض الكلمات الرئيسية مثل PRIMARY KEY و و AUTO_INCREMENT وWHERE وAS وتحديث الجداول ببيانات جديدة.. هذا المشروع للمبتدئين في مجال تصميم قواعد البيانات. هيساعدك فى أساسيات إنشاء قاعدة البيانات . هتشوف أمثلة و هيبقى عندك الفرصة لتجربة كل اللى اتعلمته على هيئة اختبارات و مهام صغيرة. و يستخدم ال SQL من جميع الأسماء الكبيرة في مجال التكنولوجيا مثل Netflix Google أو Facebook أو Amazon ، فعندهم أنظمة قواعد البيانات الخاصة بهم. وبردو بيستعمل للاستعلام عن البيانات وتحليلها....
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