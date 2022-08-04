Learner Reviews & Feedback for تقنيات لتنظيف البيانات الفوضوية في الإكسيل by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع، سنتعرف إجمالا على برنامج الإكسيل ومميزاته، وسنتعلم كيف يمكننا تنظيف البيانات الفوضوية، لأن جزءًا كبيرًا من تنظيف بيانات الإكسيل يتضمن التخلص من المساحات الفارغة والمعلومات الغير الصحيحة والقديمة.
سيساعدك هذا البرنامج التعليمي على التعرف على بعض الممارسات الأساسية والمباشرة التي ستمكنك من مسح البيانات المتكررة، واستبدال البيانات، والتدقيق الإملائي، حيث سنرى في المهمة الأخيرة كيفية تغيير حجم الخط والتخلص من الفراغات الزائدة وذلك باستعمال الإكسيل.
.حيث ستتمرن على ما تعلمته في هذه الدورة بإنجاز مهمتين عمليتين وذك لتطوير مكتسباتك ومهاراتك...