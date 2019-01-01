Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel تصور البيانات باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
على نهاية المشروع ده ، هتكون قادر تنشأ تقرير لتصور البيانات باستخدام Microsoft Excel. و هتكون قادرًا على قياس وإدارة وتحليل البيانات بشكل سهل. بهل مشروع رح نمشي مع بعض خطوة بخطوة لنتعلم كيف ننظم البيانات بشكل واضح و سهل و بعدين رح نتعلم كيف ننشاء جدول تحليل و كيف نتصور البيانات على شكل جداول. بعد المشروع هيكون عندك الخبرة الكافية ببرنامج Microsoft Excel و هتكون قادر تبني تقرير كامل تعرضو بشغلك. هتكتسب المهارات الأساسية اللازمة لتنظيم بياناتك وإنشاء جداول pivot وإنشاء مخططات لعرض تحليلك بشكل أفضل.
Microsoft Excel هو واحد من برامج شركة Microsoft و بستخدم لعرض كمية كبيرة من البيانات و بستخدم فيه معادلات حسابية و هو البرنامج الافضل لتصور البيانات و عرضها على الفريق تبعك.
المشروع ده للمبتدئين في مجال الادارة المهتمين بقياس الأداء بناءً على الأهداف للحصول على عائد أعلى على الاستثمار. مش بس هيك كمان هو مهم لأي حدا مهتم بتنسيق التقرير و عرضها بشكل حلو و ممتع. على طول الطريق ، ستقوم بتطبيق وممارسة الميزات الأساسية Microsoft excel ، بالإضافة إلى إنشاء تقارير لاستخدامها في عروضك التقديمية المستقبلية مع مديرك ، مما رح يؤدي إلى تغييرات كبيرة مع الشركة من خلال تخصيص الموارد الي معك لتحصل على نتائج أفضل في عملك....