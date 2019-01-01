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Back to بناء Backend لنسخة من Twitter

Learner Reviews & Feedback for بناء Backend لنسخة من Twitter by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية إعداد المشروع و development environment, هعمل express server بسيط بالroutes بتاعته, عمل Mongo Database و تصميم الmodels بتاعته بmongoose و عمل المنطق بتاع Twitter. في نهاية المشروع دة، هتكون عملت Backend server لنسخة من Twitter ب Node و express و MongoDB. عندما تخلص المشروع دة هيكون عندك معلومات كافية انك تبتدي شغل في أي مشروع backend بسهولة. أيضا المشروع ده هيديك دفعة قوية في ال backend development وده ممكن يؤدي إلى مسار مهني في ال backend development ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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