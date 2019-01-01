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Back to إنشاء تطبيق بسيط لتخزين الصور باستخدام جافا وأندرويد ستوديو

Learner Reviews & Feedback for إنشاء تطبيق بسيط لتخزين الصور باستخدام جافا وأندرويد ستوديو by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على كيفيّة إضافة خاصيّة التقاط الصور وتخزينها في الهاتف المحمول إلى تطبيق أندرويد باستخدام لغة البرمجة جافا. في نهاية الدورة ستصبح قادرًا على إنشاء تطبيق على برنامج أندرويد ستوديو وإضافة خاصيّة التقاط الصور وتخزينها على التطبيق الخاص بك بحيث تستطيع عرض الصورة الملتقطة على الواجهة وتحزينها في الهاتف لإستعمالها لاحقًا....
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