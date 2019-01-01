Learner Reviews & Feedback for Работаем с системой запросов в HubSpot by Coursera Project Network
About the Course
По окончании данного проекта вы создадите стандартный и индивидуализированный запросы в HubSpot, создадите их категории, сгенерируйте отчет, экспортируете данные, познакомитесь с процессом в HubSpot. Ваши новые навыки пригодятся вам при организации процессов на вашем предприятии, ведении службы клиентской поддержки в рамках одной программы.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....