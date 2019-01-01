Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с Instagram для бизнеса by Coursera Project Network
About the Course
К концу этого проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Instagram, настроите бизнес-аккаунт, создадите профиль, разработаете контент-стратегию и добавите контент, создадите публикацию с помощью Canva и проанализируете статистику публикации в Instagram. Ваши новые навыки помогут вам эффективно управлять своим бизнес-аккаунтом в Instagram, привлекать новых пользователей как в Instagram, так и на ваш сайт или например канал YouTube, или даже блог. И затем монетизировать сложенные время через увеличение продаж ваших товаров или услуг....