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Learner Reviews & Feedback for Знакомимся с Instagram для бизнеса by Coursera Project Network

About the Course

К концу этого проекта вы создадите бесплатную учетную запись в Instagram, настроите бизнес-аккаунт, создадите профиль, разработаете контент-стратегию и добавите контент, создадите публикацию с помощью Canva и проанализируете статистику публикации в Instagram. Ваши новые навыки помогут вам эффективно управлять своим бизнес-аккаунтом в Instagram, привлекать новых пользователей как в Instagram, так и на ваш сайт или например канал YouTube, или даже блог. И затем монетизировать сложенные время через увеличение продаж ваших товаров или услуг....
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