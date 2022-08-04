За менш ніж шість місяців, без досвіду або спеціальної освіти ви підготуєтеся до нової кар’єри в галузях, що швидко розвиваються: цифровому маркетингу та електронній комерції. Компанії потребують талантів у цій сфері; 86% бізнес-лідерів вважають, що цифрова комерція стане найважливішим шляхом в маркетингу протягом наступних двох років.
Після проходження семи курсів цієї програми, ви отримаєте необхідні навички, підготуєтеся до початку роботи, а також навчитеся використовувати такі інструменти та платформи, як Canva, Constant Contact, Google Ads, Google Analytics, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp, Shopify та Twitter. Інформацію ви отримаєте від експертів Google з цієї тематики. Ви зможете показати роботодавцям власне портфоліо з такими проектами, як презентації, персонажі клієнтів та календарі соціальних мереж. Приділивши курсу трохи менше 10 годин на тиждень, ви зможете закінчити сертифікацію менш ніж за 6 місяців і отримати професійний сертифікат від Google.
75% випускників програми у Сполучених Штатах повідомляють про позитивні результати у кар’єрі вже протягом перших шести місяців, підвищення заробітної плати або нову роботу.²
Цікавить інша сфера діяльності? Ознайомитися з усіма програмами сертифікації Google можна тут.
¹Burning Glass: Labor Insight (01.02.20 – 31.01.21)
²На основі опитування випускників програми, США, 2021 р.
Applied Learning Project
Програма передбачає понад 190 годин навчання та практичних завдань із моделювання сценаріїв цифрового маркетингу та е-комерції, необхідних для досягнення успіху. Програма є інтерактивною, її було розроблено співробітниками Google із досвідом роботи в цій галузі.
Навички, які ви отримаєте: розробка стратегій цифрового маркетингу та електронної комерції; залучення клієнтів за допомогою цифрових маркетингових каналів, як-от пошукові системи та електронна пошта; вимірювання маркетингової аналітики та обмін інформацією; створення інтернет-магазинів, аналіз ефективності е-комерції та підвищення лояльності клієнтів.
Платформи та інструменти, які ви вивчите: Canva, Constant Contact, Google Ads, Google Analytics, Hootsuite, HubSpot, Mailchimp, Shopify та Twitter
Завдяки комбінації відео, оцінювань та практичних завдань, ви навчитеся використовувати інструменти та платформи, необхідні для роботи на початковому рівні. Усі ці навички користуються попитом на ринку праці.