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Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate
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Цифровий маркетинг і електронна комерція від Google Professional Certificate

Кар’єра: цифровий маркетинг або е-комерція. Ви отримаєте корисні навички, що підготують вас до роботи за менш ніж 6 місяців. Для проходження курсу не потрібен диплом або досвід роботи

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Instructor: Google Career Certificates

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4,862 already enrolled

Professional Certificate - 7 course series

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4.9

(462 reviews)

Beginner level

Recommended experience

8 months at 5 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • Ви вивчите основи цифрового маркетингу та електронної комерції та отримаєте навички, необхідні для роботи на рівні початківця

  • Ви навчитесь привертати увагу клієнтів та залучати їх за допомогою цифрових маркетингових каналів, як-от пошукові системи та електронна пошта

  • Ви зможете вимірювати ефективність маркетингової діяльності за допомогою аналітики та найновіших знань

  • Ви навчитесь створювати інтернет-магазини, аналізувати ефективність роботи в Інтернеті та підвищувати лояльність клієнтів

Skills you'll gain

  • Category: Search Engine Optimization (SEO)
  • Category: Social Media
  • Category: Marketing
  • Category: Digital Marketing

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Ukrainian
Subtitles: Ukrainian

Professional Certificate - 7 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.9

(462 reviews)

Beginner level

Recommended experience

8 months at 5 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

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  • Receive professional-level training from Google
  • Demonstrate your proficiency in portfolio-ready projects
  • Earn an employer-recognized certificate from Google
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of certificate graduates report career improvement¹

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  • Resume review

    Improve your resume and LinkedIn with personalized feedback

  • Interview prep

    Practice your skills with interactive tools and mock interviews

  • Career support

    Plan your career move with Coursera's job search guide

¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 7 course series

Основи цифрового маркетингу та електронної комерції

Course 117 hours4.9 (343 ratings)

What you'll learn

  • Визначати види діяльності у сферах цифрового маркетингу та електронної комерції

  • Описувати посадові обов’язки спеціаліста початкового рівня з цифрового маркетингу та електронної комерції

  • Пояснити термін "маркетингова лійка"

  • Пояснити завдання та складові стратегії цифрового маркетингу та електронної комерції

Skills you'll gain

Category: Взаємодія з клієнтами
Category: Маркетинг
Category: Лояльність клієнтів
Category: Маркетингова аналітика
Category: Електронна комерція

Залучення клієнтів за допомогою цифрового маркетингу

Course 221 hours4.9 (132 ratings)

What you'll learn

  • Визначення стратегій для підвищення рівня обізнаності про бренд серед потенційних клієнтів

  • Розуміння принципів застосування пошукової оптимізації та її окремих методів

  • Оптимізація контенту вебсайту для пошукової оптимізації

  • Розуміння принципів пошукового маркетингу та його переваг для бізнесу

Skills you'll gain

Category: Пошукова оптимізація
Category: Робота з Google
Category: Поінформованість клієнтів
Category: Структура вебсайту
Category: Пошуковий маркетинг

Від уподобань до потенційних клієнтів: взаємодія з клієнтами онлайн

Course 326 hours4.9 (73 ratings)

What you'll learn

  • Давати визначення маркетингу в соціальних мережах та описувати його мету

  • п’ять основних принципів маркетингу в соціальних мережах: стратегія, планування та публікація, моніторинг та залучення, аналітика, звітність, реклама

  • Визначати цілі кампанії в соціальних мережах

  • Писати, розробляти та переорієнтовувати цікавий контент для соціальних мереж

Skills you'll gain

Category: аналітика соціальних мереж
Category: моніторинг соціальних мереж
Category: супровід брендів у соціальних мережах
Category: залучення клієнтів
Category: призначення ставок у соціальних мережах

Нестандартні рішення в маркетингу електронною поштою

Course 422 hours4.7 (31 ratings)

What you'll learn

  • Розуміти, як маркетинг електронною поштою вписується в стратегію цифрового маркетингу.

  • Створювати ефективні електронні листи, теми й текст попереднього перегляду

  • Тестувати, виконувати та оптимізувати маркетингові кампанії з електронної розсилки

  • Вимірювати й аналізувати результати кампанії з електронної розсилки

Skills you'll gain

Category: Керування контактами
Category: Аналітика маркетингу електронною поштою
Category: Стратегія маркетингу електронною поштою
Category: Сегментація списку адресатів електронної розсилки
Category: Написання електронних листів

Оцінка успішності: маркетингова аналітика та вимірювання

Course 524 hours4.8 (16 ratings)

What you'll learn

  • Що таке медіапланування та стратегії

  • Що є запорукою успіху маркетингової кампанії

  • Оцінювання показників за цілями ефективності та внесення коригувань у маркетинговий бюджет або стратегію

  • Створення презентацій та звітів для інформування зацікавлених сторін про хід, успіх або висновки маркетингової кампанії

Skills you'll gain

Category: Керування електронними таблицями
Category: Презентація для зацікавлених сторін
Category: Ключові показники ефективності (KPI) цифрового маркетингу
Category: Маркетингова аналітика
Category: Медіапланування та стратегії

Здійснення продажів: створення й запуск магазинів електронної комерції, а також керування ними

Course 622 hours4.7 (15 ratings)

What you'll learn

  • Розуміти основні стратегії та практики електронної комерції

  • Пояснювати, що таке магазини й платформи електронної комерції та як вони працюють

  • Створювати цікавий клієнтський досвід в Інтернеті, використовуючи рекомендації професіоналів

  • Налаштовувати модель магазину електронної комерції з використанням Shopify

Skills you'll gain

Category: Стратегія електронної комерції
Category: Виконання та доставка
Category: Сезонність
Category: Платформи електронної комерції
Category: Структура вебсайту

Задоволення гарантовано: розвиток лояльності клієнтів онлайн

Course 723 hours4.8 (30 ratings)

What you'll learn

  • Відрізняти поширені стратегії формування лояльності клієнтів у сфері електронної комерції

  • Успішно керувати відносинами з клієнтами та визначати рівень їхньої задоволеності

  • Знаходити вакансії, подавати заявки й готуватись до співбесід і роботи

  • Складати портфоліо та/або резюме для роботодавців

Skills you'll gain

Category: Готовність до роботи
Category: Підготовка портфоліо
Category: Формування лояльності клієнтів
Category: Оптимізація магазину електронної комерції
Category: Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Instructor

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257 Courses6,069,623 learners

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Why people choose Coursera for their career

Felipe M.
Learner since 2018
"To be able to take courses at my own pace and rhythm has been an amazing experience. I can learn whenever it fits my schedule and mood."
Jennifer J.
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"I directly applied the concepts and skills I learned from my courses to an exciting new project at work."
Larry W.
Learner since 2021
"When I need courses on topics that my university doesn't offer, Coursera is one of the best places to go."
Chaitanya A.
"Learning isn't just about being better at your job: it's so much more than that. Coursera allows me to learn without limits."
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