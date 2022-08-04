استعد لمهنة في مجال النمو المرتفع لتصميم تجربة المستخدم، بدون خبرة أو درجة مطلوبة. من خلال التدريب الاحترافي المصمم من Google، انطلق في المسار السريع للحصول على وظيفة مدفوعة الأجر بشكل تنافسي. يوجد حاليًا 113700 فرصة عمل في الولايات المتحدة في تصميم تجربة المستخدم بمتوسط راتب مبتدئ يبلغ 58600 دولار.¹
يركز مصممو تجربة المستخدم (UX) على تفاعل المستخدمين مع المنتجات، مثل مواقع الويب والتطبيقات والأشياء المادية. فهي تجعل تلك التفاعلات اليومية مفيدة وممتعة ويمكن الوصول إليها.
أكثر من 7 دورات، اكتسب المهارات المطلوبة التي ستعدك لوظيفة على مستوى المبتدئين. وفي أقل من 10 ساعات في الأسبوع، يمكنك إكمال الشهادة في أقل من 6 أشهر.
ستقوم بإنشاء تصميمات على الورق وفي أدوات التصميم الرقمية مثل Figma وAdobe XD. بنهاية برنامج الشهادة، سيكون لديك محفظة تجربة مستخدم احترافية تتضمن ثلاثة مشروعات شاملة، بحيث تكون جاهزًا للتقدم للوظائف. عند الانتهاء، يمكنك التقدم مباشرة لوظائف لدى Google وأكثر من 130 صاحب عمل في الولايات المتحد، بما في ذلك Walmart وBest Buy وAstreya.
أبلغ 82% من خريجي شهادة Google المهنية عن نتيجة مهنية إيجابية مثل وظيفة جديدة أو ترقية أو زيادة في غضون 6 أشهر.²
اطلع على جميع شهادات Google المهنية https://www.coursera.org/google-career-certificatesهنا.
¹Burning Glass: Labor Insight (آخر 12 شهرًا: 1 فبراير 2020-31 يناير 2021)
²استبيان نتائج متعلم Coursera، طوال الوقت للحصول على شهادة دعم تكنولوجيا المعلومات من Google. تُجمع البيانات عبر الاستبيانات على المنصة أو البريد الإلكتروني وهي تراكمية من يناير 2018 إلى يناير 2021.
Applied Learning Project
يشتمل هذا البرنامج أكثر من 200 ساعة من التدريس ومئات من الأنشطة القائمة على الممارسة والتقييمات التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي وهي ضرورية للنجاح في مكان العمل. المحتوى تفاعلي للغاية وتم تطويره بواسطة موظفي Google الذين لديهم عقود من الخبرة في تصميم تجربة المستخدم.
ستتعلم كيفية إكمال عملية التصميم من البداية إلى النهاية، بما في ذلك: التعاطف مع المستخدمين؛ تحديد الشكاوى لدى المستخدم؛ الخروج بأفكار لحلول التصميم؛ إنشاء إطارات سلكية ونماذج بالأحجام الطبيعية ونماذج أولية؛ اختبار التصاميم من خلال دراسات قابلية الاستخدام؛ التكرار على التصاميم بناءً على التعليقات.
من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والقراءات والتقييمات والأنشطة العملية، ستتعلم أدوات التصميم عند الطلب، Figma وAdobe XD. ستنشئ محفظة تتضمن ثلاثة مشروعات لمشاركتها مع أصحاب العمل المحتملين لعرض المهارات التي تعلمتها في هذا البرنامج.
تعلم المهارات الملموسة التي يستخدمها كبار أصحاب العمل في الوقت الحالي.