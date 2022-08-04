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تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate
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تصميم تجربة المستخدم من Google Professional Certificate

⁩هذا هو مسارك إلى مهنة في تصميم تجربة المستخدم. في هذا البرنامج، ستتعلم المهارات المطلوبة التي تجعلك جاهزًا للوظيفة في أقل من 6 أشهر. لا يلزم الحصول على درجة علمية أو خبرة.

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Instructor: Google Career Certificates

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Professional Certificate - 7 course series

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4.8

(32 reviews)

Beginner level

Recommended experience

8 months at 6 hours a week
Flexible schedule
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What you'll learn

  • اتبع عملية التصميم: تعاطف مع المستخدمين، وحدد الشكاوي، وابتكار الحلول، وإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية، واختبار التصميمات وتكرارها

  • فهم أساسيات بحث تجربة المستخدم، مثل تخطيط الدراسات البحثية وإجراء المقابلات ودراسات قابلية الاستخدام وتوليف نتائج البحث

  • تطبيق مفاهيم تجربة المستخدم الأساسية، مثل التصميم المتمركز حول المستخدم، وإمكانية الوصول، والتصميم الذي يركز على الأسهم

  • Body: أنشئ محفظة احترافية لتجربة المستخدم تتضمن 3 مشروعات شاملة: تطبيق جوال وموقع ويب سريع الاستجابة وتجربة عبر المنصة

Skills you'll gain

  • Category: الإطار السلكي
  • Category: بحث تجربة المستخدم
  • Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD).
  • Category: النموذج الأولي
  • Category: تجربة المستخدم (UX)
  • Category: إطار هيكلي
  • Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
  • Category: الإطار الشبكي
  • Category: النموذج الأوّلي
  • Category: اختبار قابلية الاستخدام
  • Category: النموذج التجريبي
  • Category: ستحافظ Figma
  • Category: Adobe XD
  • Category: وظائف تصميم تجربة المستخدم

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Arabic
Subtitles: Arabic

Professional Certificate - 7 course series

Earn a career credential that demonstrates your expertise
4.8

(32 reviews)

Beginner level

Recommended experience

8 months at 6 hours a week
Flexible schedule
Learn at your own pace

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  • Receive professional-level training from Google
  • Demonstrate your proficiency in portfolio-ready projects
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¹Based on Coursera learner outcome survey responses, United States, 2021.

Professional Certificate - 7 course series

أسس تصميم تجربة المستخدم (UX)

Course 120 hours4.8 (30 ratings)

What you'll learn

  • تحديد المسئوليات الوظيفية المشتركة لمصممي تجربة المستخدم المبتدئين والفرق الأخرى التي قد تعمل معها. 

  • فهم المفاهيم التأسيسية في تصميم تجربة المستخدم، مثل التصميم الذي يركز على المستخدم وعملية التصميم وإمكانية الوصول والتصميم الذي يركز على الأسهم.

  • شرح لماذا تُعد سباقات التصميم جزءًا مهمًا ومفيدًا من عمل مصمم تجربة المستخدم.

  • البدء في إنشاء محفظة عبر الإنترنت يمكنك من خلالها عرض عملك القادم.

Skills you'll gain

Category: الإطار السلكي
Category: بحث تجربة المستخدم
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD).
Category: النموذج الأولي
Category: تجربة المستخدم (UX)

بدء عملية تصميم تجربة المستخدم: التعاطف والتحديد والتصور

Course 230 hours

What you'll learn

  • وصف طرق البحث الشائعة لتجربة المستخدم.

  • التعاطف مع المستخدمين لفهم احتياجاتهم والشكاوى لديهم.

  • إعداد عمليات عرض المشكلة لتحديد احتياجات المستخدم.

  • إيجاد أفكار للحلول الممكنة لمشكلات المستخدم.

Skills you'll gain

Category: بحث تجربة المستخدم
Category: النموذج الأولي
Category: إطار هيكلي
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: تجربة المستخدم (UX)

إنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية منخفضة الدقة

Course 320 hours

What you'll learn

  • قم بإنشاء مخططات القصة للتوصل إلى أفكار حول حلول لاحتياجات المستخدم.

  • قم بإنشاء إطارات شبكية على الورق ورقميًا في أداة التصميم Figma.

  • قم بإنشاء النماذج الورقية لإنشاء تصميمات تفاعلية.

  • صمم نماذج أوّلية منخفضة الدقة في Figma. 

Skills you'll gain

Category: الإطار الشبكي
Category: بحث تجربة المستخدم
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: تجربة المستخدم (UX)
Category: النموذج الأوّلي

إجراء بحث تجربة المستخدم واختبار المفاهيم المبكرة

Course 421 hours

What you'll learn

  • تخطيط وإجراء دراسات قابلية الاستخدام خاضعة للإشراف وغير خاضعة للإشراف.

  • تجميع الملاحظات من دراسات قابلية الاستخدام والتوصل إلى رؤى.

  • مشاركة منهجية البحث والرؤى باستخدام مهارات العرض التقديمي المقنعة.

  • تعديل التصميمات منخفضة الدقة بناءً على الرؤى المستمدة من البحث.

Skills you'll gain

Category: بحث تجربة المستخدم
Category: اختبار قابلية الاستخدام
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: تجربة المستخدم (UX)
Category: النموذج الأوّلي

إنشاء تصميمات ونماذج أوّلية عالية الدقة في Figma

Course 533 hours

What you'll learn

  • بناء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة في أداة التصميم Figma.

  • تحديد وتطبيق عناصر ومبادئ التصميم المرئي الشائعة على التصميمات.

  • شرح كيف يمكن استخدام أنظمة التصميم لتنظيم وتوحيد وتحسين التصميمات.

  • فهم دور جلسات نقد التصميم والملاحظات أثناء التكرار التحسيني على التصميمات.

Skills you'll gain

Category: النموذج التجريبي
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: ستحافظ Figma
Category: تجربة المستخدم (UX)
Category: النموذج الأوّلي

تصميم ويب سريع الاستجابة في Adobe XD

Course 639 hours

What you'll learn

  •  تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة في Adobe XD.

  •  تخطيط هندسة المعلومات وخرائط المواقع لتصميمات مواقع الويب. 

  •  تطبيق التخطيطات الشائعة لصفحات الويب. 

  •  إكمال مشروع تصميم وتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية.

Skills you'll gain

Category: Adobe XD
Category: اختبار قابلية الاستخدام
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: تجربة المستخدم (UX)
Category: النموذج الأوّلي

تصميم تجربة مستخدم من أجل الصالح الاجتماعي والاستعداد للوظائف

Course 745 hours

What you'll learn

  • تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء مشروع محفظة.

  •  إنشاء إطارات شبكية ونماذج تجريبية ونماذج أولية منخفضة الدقة وعالية الدقة لتطبيق هاتف محمول مخصص وموقع ويب سريع الاستجابة. 

  •  إعداد مقابلة ناجحة لوظيفة تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين.

  • تحديد ما إذا كان عمل التصميم المستقل مناسبًا.

Skills you'll gain

Category: وظائف تصميم تجربة المستخدم
Category: اختبار قابلية الاستخدام
Category: تصميم تجربة المستخدم (UXD)
Category: تجربة المستخدم (UX)
Category: النموذج الأوّلي

Instructor

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Top Instructor

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257 Courses6,069,623 learners

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