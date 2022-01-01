Learner Reviews & Feedback for إنشاء تصميمات ونماذج أوّلية عالية الدقة في Figma by Google
About the Course
إنشاء تصميمات ونماذج عالية الدقة في Figma هي الدورة الخامسة في برنامج الشهادة الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم إلى وظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة، ستتابع برامج تعليمية تدريجية لتتعلم كيفية إنشاء تصميمات عالية الدقة، تسمى نماذج تجريبية، في Figma، وهي أداة تصميم شائعة. بعد ذلك، ستحول هذه التصميمات إلى نموذج أوّلي تفاعلي يعمل كمنتج نهائي. ستقوم بإجراء بحث لجمع الملاحظات حول تصميماتك وإجراء تحسينات. أخيرًا، ستتعلم كيفية مشاركة تصميماتك مع فرق التطوير وتسليط الضوء على عملك في ملف تجربة المستخدم الشخصي الاحترافية.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي. يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- بناء نماذج تجريبية ونماذج أولية عالية الدقة في Figma
- تحديد وتطبيق عناصر ومبادئ التصميم المرئي الشائعة على التصميمات.
- شرح كيف يمكن استخدام أنظمة التصميم لتنظيم وتوحيد وتحسين التصميمات.
- فهم دور جلسات نقد التصميم والملاحظات أثناء التكرار التحسيني على التصميمات.
- معرفة كيفية تسليم مشروعات التصميم النهائية إلى فرق الهندسة.
- تصميمات تطبيقات الهاتف المحمول الكاملة لتضمينها في ملف تجربة المستخدم الشخصي الاحترافي.
هذه الدورة مناسبة لمصممي تجربة المستخدم على مستوى المبتدئين الذين أكملوا الدورات الأربع السابقة لشهادة تصميم تجربة المستخدم من Google. بدلاً من ذلك، يجب أن يتمتع المتعلمون الذين لم يكملوا الدورات السابقة بفهم قوي لعملية التصميم، وكيفية إنشاء تصميمات منخفضة الدقة على الورق وفي Figma، وكيفية إجراء دراسات قابلية الاستخدام....