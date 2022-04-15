About this Course

31,894 recent views
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Approx. 6 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Johns Hopkins University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الأسبوع الأول

2 hours to complete
16 videos (Total 51 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

الأسبوع الثاني: تثبيت مجموعة الأدوات

1 hour to complete
9 videos (Total 51 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

الأسبوع الثالث: المسائل النظرية

1 hour to complete
4 videos (Total 35 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

الأسبوع الرابع: تقديم مشروع الدورة التدريبية وتقييمه

1 hour to complete
1 reading

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