ستتلقى في هذه الدورة التدريبية مقدمة عن الأدوات الرئيسية والأفكار الخاصة بمجموعة أدوات عالم البيانات. تقدم الدورة التدريبية نظرة عامة عن البيانات والاستفسارات والأدوات التي يعمل عليها علماء البيانات ومحللو البيانات. هناك عنصران لهذه الدورة التدريبية. الأول هو مقدمة نظرية عن الأفكار الكامنة وراء تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتطبيق. والثاني هو مقدمة عملية عن الأدوات التي سيتم استخدامها في البرنامج مثل التحكم في النُسَخ ولغة Markdown وGit وGitHub وR وRStudio.
مجموعة أدوات عالم البياناتJohns Hopkins University
About this Course
Offered by
Johns Hopkins University
The mission of The Johns Hopkins University is to educate its students and cultivate their capacity for life-long learning, to foster independent and original research, and to bring the benefits of discovery to the world.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول
ستتعرف خلال الأسبوع الأول على أهداف ومقاصد تخصص علوم البيانات وعلى كل عنصر من عناصره. ستتلقى أيضًا نظرة عامة عن المجال بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية تثبيت برنامج R.
الأسبوع الثاني: تثبيت مجموعة الأدوات
وهذا هو الأسبوع الأكثر كثافة في المحاضرات من الدورة التدريبية. يتمثل الهدف الأساسي في إعدادك لبرامج R وRstudio وGithub والأدوات الأخرى التي سنستخدمها في تخصص علوم البيانات وخلال عملك المستمر كعالِم بيانات.
الأسبوع الثالث: المسائل النظرية
تركز محاضرات الأسبوع الثالث على المسائل النظرية الكامنة وراء تصميم الدراسة وتحويل البيانات إلى معرفة. إذا كنت تواجه مشكلة أو ترغب في استكشاف المسائل بعمق أكثر، فيُرجى البحث عن الإجابات على المنتديات. فهي مصدر ممتاز! وإذا كنت أحد الخبراء الذين على علم بهذه المسائل بالفعل، فيُرجى تخصيص بعض الوقت لمساعدة زملائك في الدراسة من خلال الإجابة عن أسئلتهم أيضًا. ويعتبر هذا من أفضل الطرق لممارسة استخدام مهاراتك وشرحها للآخرين. وهاتان اثنتان من الخصائص الرئيسية لعلماء البيانات الماهرين.
الأسبوع الرابع: تقديم مشروع الدورة التدريبية وتقييمه
في الأسبوع الرابع، سنركز على مشروع الدورة التدريبية. هذه هي فرصتك لتثبيت الأدوات وإعداد الحسابات التي ستحتاجها لبقية التخصص وللعمل في علوم البيانات.
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الشكر والتقدير على الجهود المبذولة على هذه الدورات التدريبية.
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