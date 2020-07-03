في هذه الدورة التدريبية الأولى في تخصص مهارات برنامج Excel للعمل، ستتعلم المبادئ الأساسية لبرنامج Microsoft Excel. في غضون ستة أسابيع، ستتعلم التنقل بشكل محترف في واجهة مستخدم برنامج Excel، وإجراء الحسابات الأساسية باستخدام الصيغ والدالات، وتنسيق جداول البيانات بشكل باحترافي، وإنشاء تصورات للبيانات من خلال المخططات والرسوم البيانية.
مهارات برنامج Excel للعمل: المبادئ الأساسيةMacquarie University
About this Course
This Course is appropriate for anyone who is interested in learning about Microsoft Excel. You do not need previous experience with Excel.
This Course is appropriate for anyone who is interested in learning about Microsoft Excel. You do not need previous experience with Excel.
Offered by
Macquarie University
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Syllabus - What you will learn from this course
الأساسيات المهمة لبرنامج Excel
في هذه الوحدة، ستتعرف على الميزات الأساسية الرئيسية لبرنامج Excel: واجهة مستخدم برنامج Excel، مصطلحات برنامج Excel الأساسية، كيفية تشغيل مفاتيح التحكم الأساسية في التنقل في برنامج Excel وكيفية تنفيذ إدخال البيانات الأساسي باستخدام جداول بيانات برنامج Excel.
إجراء العمليات الحسابية
يعتبر إنشاء الصيغ في برنامج Excel أمرًا مهمًا للغاية. وفي هذه الوحدة، سوف تتعرف على الصيغ والدالات- تعلم كيفية كتابتها، واستخدامها لإجراء العمليات الحسابية وفهم مراجع الخلية المختلفة.
التنسيق
يساعد التنسيق على إبراز الرسائل الرئيسية وجعل البيانات أنيقة وصالحة للعرض. تغطي هذه الوحدة العديد من أدوات التنسيق مثل تنسيق الخط والحدود والمحاذاة وتنسيق الأرقام، بالإضافة إلى أنماط وسمات برنامج Excel.
العمل مع البيانات
تدور هذه الوحدة حول العمل مع البيانات - وتسهيل العمل معها. ستتعلم هذا الأسبوع كيفية إدارة جداول البيانات - العثور على البيانات باستخدام خاصية التصفية والفرز، واسترداد البيانات وتغييرها باستخدام خاصية البحث والاستبدال، واستخدام التنسيق الشرطي لإبراز بيانات محددة.
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دورة ممتازة لمن ليس لديه خبرة بالاكسل واشكر الاساتذة وكورسيرا على هذه الدورة
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