About this Course

13,412 recent views
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Beginner Level

This Course is appropriate for anyone who is interested in learning about Microsoft Excel. You do not need previous experience with Excel.

Approx. 26 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

This Course is appropriate for anyone who is interested in learning about Microsoft Excel. You do not need previous experience with Excel.

Approx. 26 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Macquarie University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(2,796 ratings)
Week
1

Week 1

6 hours to complete

الأساسيات المهمة لبرنامج Excel

6 hours to complete
10 videos (Total 46 min), 8 readings, 8 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

إجراء العمليات الحسابية

4 hours to complete
11 videos (Total 44 min), 5 readings, 7 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

التنسيق

3 hours to complete
10 videos (Total 40 min), 4 readings, 7 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

العمل مع البيانات

3 hours to complete
9 videos (Total 35 min), 3 readings, 6 quizzes

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