About this Course

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Approx. 57 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم الرسومات التحليلية ونظام الرسم الأساسي في لغة R

  • استخدم أنظمة الرسومات البيانية المتقدمة مثل النظام الشبكي

  • قم بعمل عروض رسومية لبيانات عالية الأبعاد

  • تطبيق تقنيات التحليل العنقودي لتحديد الأنماط في البيانات

Skills you will gain

  • Graphon
  • Analytics
  • Ggplot2
  • General Statistics
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 57 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

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Johns Hopkins University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

20 hours to complete

الأسبوع الأول

20 hours to complete
15 videos (Total 109 min), 6 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

17 hours to complete

الأسبوع الثاني

17 hours to complete
7 videos (Total 61 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
3

Week 3

13 hours to complete

الأسبوع الثالث

13 hours to complete
12 videos (Total 77 min), 1 reading, 4 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

الأسبوع الرابع

6 hours to complete
2 videos (Total 55 min), 2 readings, 2 quizzes

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