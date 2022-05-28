تهدف هذه الدورة إلى تعليم الجميع أساسيات برمجة أجهزة الكمبيوتر باستخدام بايثون. إننا نغطي أساسيات كيفية إنشاء برنامج من سلسلة من التعليمات البسيطة في بايثون. لا يوجد متطلبات مسبقة للدورة التدريبية وهي لا تستخدم سوى أبسط قواعد الرياضيات. يجب أن يتمكن أي شخص لديه خبرة معتدلة في الكمبيوتر من إتقان المواد في هذه الدورة. تغطي هذه الدورة الفصول من 1 إلى 5 بالكتاب المقرر "بايثون للجميع". بمجرد إكمال الطالب للدورة التدريبية، سيكون جاهزًا لأخذ دورات تدريبية في البرمجة أكثر تقدمًا. تغطي هذه الدورة التدريبية بايثون 3.
البرمجة للجميع - بدء استخدام بايثونUniversity of Michigan
About this Course
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الفصل الأول - لماذا نقوم بالبرمجة؟
هذه هي المواد على مستوى الدورة التدريبية وكذلك الجزء الأول من الفصل الأول حيث نستكشف ما تعنيه كتابة البرامج. ننتهي من الفصل الأول ونجري الاختبار والمهمة الأولى في الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي. خلال الدورة التدريبية، قد ترغب في العودة والنظر إلى هذه المواد. ليس من المفترض أن يأخذ هذا القسم منك أسبوعًا كاملًا.
تثبيت بايثون واستخدامه
في هذه الوحدة ستقوم بإعداد الأمور حتى تتمكن من كتابة برامج بايثون. ليست كل الأنشطة في هذه الوحدة مطلوبة لهذا الفصل، لذا يرجى قراءة مادة "استخدام بايثون في هذا الفصل" للحصول على التفاصيل.
الفصل الأول: لماذا نقوم بالبرمجة (تابع)
في الفصل الأول نحاول تغطية "الصورة الكبيرة" للبرمجة حتى تحصل على "جدول المحتويات" لبقية الكتاب. لا تقلق إذا لم يكن كل شيء منطقيًا في المرة الأولى التي تسمعه فيه. هذا الفصل واسع جدًا وستستفيد من قراءة الفصل في الكتاب بالإضافة إلى مشاهدة المحاضرات لمساعدتك على الاستيعاب والفهم. قد ترغب في العودة وإعادة مشاهدة هذه المحاضرات بعد أن تكون قد قمت بإنهاء بعض الفصول الأخرى.
الفصل الثاني: المتغيرات والتعبيرات
في هذا الفصل، نغطي كيفية استخدام برنامج لذاكرة الكمبيوتر لتخزين المعلومات واستردادها وحسابها.
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