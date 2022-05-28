About this Course

6,264 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 19 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 19 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الفصل الأول - لماذا نقوم بالبرمجة؟

2 hours to complete
6 videos (Total 38 min), 6 readings
Week
2

Week 2

3 hours to complete

تثبيت بايثون واستخدامه

3 hours to complete
6 videos (Total 33 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الفصل الأول: لماذا نقوم بالبرمجة (تابع)

2 hours to complete
4 videos (Total 37 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

الفصل الثاني: المتغيرات والتعبيرات

4 hours to complete
6 videos (Total 56 min), 1 reading, 3 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder