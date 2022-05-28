العمل والتواصل الجماعي الفعّال ضروريان لنجاحك المهني والشخصي. ستتعلم، في هذه الدورة التدريبية، ما يلي: اتخاذ قرارات أفضل، وكيف تكون أكثر إبداعًا وابتكارًا، وإدارة التعارض والعمل مع أعضاء المجموعة صعبي المراس، والتفاوض للحصول على النتائج المفضلة، وتحسين التواصل الجماعي في البيئات الافتراضية، وتطوير فهم شامل أفضل للتفاعل البشري، والعمل بشكل أكثر فعالية كفريق. هدفنا هو مساعدتك على فهم هذه الديناميكيات المهمة للتواصل الجماعي ومعرفة كيفية وضعها موضع التنفيذ لتحسين عملك الجماعي بشكل عام.
مهارات العمل الجماعي: التواصل الفعّال في مجموعاتUniversity of Colorado Boulder
About this Course
Skills you will gain
- Communication In Small Groups
- Communication
- Negotiation
- Group Development
Offered by
University of Colorado Boulder
CU-Boulder is a dynamic community of scholars and learners on one of the most spectacular college campuses in the country. As one of 34 U.S. public institutions in the prestigious Association of American Universities (AAU), we have a proud tradition of academic excellence, with five Nobel laureates and more than 50 members of prestigious academic academies.
Syllabus - What you will learn from this course
الوحدة 1
تتعلق الوحدة 1 بالتواصل. ولكن ليس المفهوم الشائع أو مفاهيم التواصل المسلّم بها التي قد تتوقعها. وبدلاً من ذلك، سنعيد التفكير في التواصل ونتحدى بعض الحكمة التقليدية حول التواصل الشائع في مجتمعنا. وسنقارن ونتباين بين نظريات أو نماذج مختلفة من التواصل، ونرى ما إذا كان بوسعنا تطوير فهم أكثر تعقيدًا للتواصل لفهم التعقيدات التي ينطوي عليها التفاعل بين البشر في مجموعات اليوم. وسنستكشف أيضًا بعض القوى الخفية للتواصل الجماعي، مثل السياق، والأنظمة والمؤسسات، والتصميم. تلك هي كل الأشياء "الحاضرة" في أي موقف جماعي، تؤثر على كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، ولكن من السهل أن نفتقدها إذا لم ننظر إليها. فنحن نريد أن نتوسع في مجال رؤيتنا، حتى يتسنى لنا أن نتحدث عن هذا، لذا فنحن لدينا فهم أكثر اكتمالاً لما يحدث في أي موقف جماعي.
الوحدة 2
تركز الوحدة 2 على تنمية المجموعات واتخاذ القرارات. سننظر إلى كيفية اجتماع المجموعات من خلال التنشئة الاجتماعية، وكيف تعمل على تطوير القواعد، وكيف تنشأ الأدوار. وسنقارن ونباين بين النماذج المختلفة التي تشرح هذه العمليات. وسندرس الفخاخ المختلفة لاتخاذ القرار والتي قد تقع ضمن الجماعات، في حين نعمل أيضًا على تطوير ممارسات أفضل لاتخاذ قرارات جماعية جيدة. وسنستكشف كيف قد تكون المجموعات أكثر إبداعًا وابتكارًا في عملية اتخاذ القرار.
الوحدة 3
تتمحور الوحدة 3 حول الصراع، والاختلاف، والتنوع. سنتعلم كيف يمكن للمجموعات أن تحارب بشكل جيد وكيف يمكنك اختيار الكلمات المناسبة في نزاع...بالإضافة إلى كيفية التفاوض مع الآخرين عندما تصبح الأمور صعبة. كما سنستكشف سبب أهمية الاختلاف والتنوع بالنسبة إلى التواصل الجماعي، ومدى أهمية فهم مفهوم الهوية بالنسبة لمشاركتنا في المجموعات. وسنولي اهتمامًا خاصًا للتواصل ونوع الجنس، أحد أهم جوانب الاختلاف والتنوع التي يتعين على المجموعات فهمها.
الوحدة 4
تغطي الوحدة 4 التواصل الجماعي والتكنولوجيا...جانبًا متزايد الانتشار من المشهد الحديث لعمل المجموعات الذي يجب أن نفهمه. سنلقي نظرة على مفهوم العمل الافتراضي وكيفية استخدام المجموعات للتكنولوجيا، فضلاً عن النماذج والنظريات المختلفة لوظائف الوسائط ومعالجة المعلومات. سنتناول العديد من القضايا العملية والمفاهيمية التي يتعين علينا وضعها في اعتبارنا دائمًا عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا والتواصل الجماعي، وسنستكشف بعض الأفكار الأكثر تطورًا حول التكنولوجيا والعمل الجماعي من خلال النظرية المذهلة التي تدور حول العلاقات الاجتماعية.
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