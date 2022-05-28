About this Course

18,378 recent views
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Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Communication In Small Groups
  • Communication
  • Negotiation
  • Group Development
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Colorado Boulder

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الوحدة 1

2 hours to complete
8 videos (Total 64 min)
Week
2

Week 2

3 hours to complete

الوحدة 2

3 hours to complete
7 videos (Total 72 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

الوحدة 3

2 hours to complete
7 videos (Total 90 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

الوحدة 4

4 hours to complete
7 videos (Total 89 min), 1 reading, 2 quizzes

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